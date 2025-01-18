Ціна Flits (FLS)
Поточна ціна Flits (FLS) сьогодні становить 0.00269748 USD з ринковою капіталізацією $ 227.84K USD. Ціна FLS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Flits:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.18 USD
- зміна ціни Flits протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 84.46M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flits до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Flits до USD становила $ -0.0001745339.
За останні 60 днів зміна ціни Flits до USD становила $ +0.0000455936.
За останні 90 днів зміна ціни Flits до USD становила $ -0.001406418066155145.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0001745339
|-6.47%
|60 днів
|$ +0.0000455936
|+1.69%
|90 днів
|$ -0.001406418066155145
|-34.27%
Останній аналіз цін Flits: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+40.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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