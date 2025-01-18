Сьогоднішня ціна Flits (FLS)

Поточна ціна Flits (FLS) сьогодні становить 0.00269748 USD з ринковою капіталізацією $ 227.84K USD. Ціна FLS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Flits:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.18 USD

- зміна ціни Flits протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 84.46M USD

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