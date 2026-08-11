Сьогоднішня ціна Flipr

Поточна ціна Flipr (FLIPR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FLIPR до USD становить $ 0 за FLIPR.

Flipr наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 321,99, з циркуляційною пропозицією у 699,62M FLIPR. Протягом останніх 24 годин FLIPR торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02803878, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FLIPR змінився на -- за останню годину та на -0,16% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Flipr (FLIPR)

Ринкова капіталізація $ 13,32K$ 13,32K $ 13,32K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,03K$ 19,03K $ 19,03K Циркуляційне постачання 699,62M 699,62M 699,62M Загальна пропозиція 999 619 998,653971 999 619 998,653971 999 619 998,653971

Поточна ринкова капіталізація Flipr — $ 13,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FLIPR — 699,62M, зі загальною пропозицією 999619998.653971. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,03K.