Інформація щодо ціни FLIPN (FPN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год Рекордний максимум $ 0 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,54% Зміна ціни (1 дн.) +3,36% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,53%

Актуальна ціна FLIPN (FPN) становить --. За останні 24 години FPN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FPN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FPN змінився на -0,54% за останню годину, +3,36% за 24 години та на +2,53% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FLIPN (FPN)

Ринкова капіталізація $ 242,74K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 245,62K Циркуляційне постачання 494,13M Загальна пропозиція 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація FLIPN — $ 242,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FPN — 494,13M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 245,62K.