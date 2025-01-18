Ціна FlipCat (FLIPCAT)
Поточна ціна FlipCat (FLIPCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLIPCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FlipCat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 81.07 USD
- зміна ціни FlipCat протягом дня — +11.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FlipCat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FlipCat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FlipCat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FlipCat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+11.06%
|30 днів
|$ 0
|+3.93%
|60 днів
|$ 0
|-12.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FlipCat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.42%
+11.06%
+27.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FLIPCAT is for those who have been overlooked; the outcasts of society who scream fuck the world and fight to make change. Witness the Flippening
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