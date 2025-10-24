Інформація щодо ціни Flip the Frog (FLIP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001763 $ 0,00001763 $ 0,00001763 Мін. за 24 год $ 0,00001837 $ 0,00001837 $ 0,00001837 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001763$ 0,00001763 $ 0,00001763 Макс. за 24 год $ 0,00001837$ 0,00001837 $ 0,00001837 Рекордний максимум $ 0,00033307$ 0,00033307 $ 0,00033307 Найнижча ціна $ 0,0000053$ 0,0000053 $ 0,0000053 Зміна ціни (за 1 год) -1,66% Зміна ціни (1 дн.) -0,04% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,35% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,35%

Актуальна ціна Flip the Frog (FLIP) становить $0,00001807. За останні 24 години FLIP торгувався між мінімумом у $ 0,00001763 і максимумом у $ 0,00001837, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FLIP становить $ 0,00033307, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000053.

Що стосується короткострокових результатів, то FLIP змінився на -1,66% за останню годину, -0,04% за 24 години та на -5,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Flip the Frog (FLIP)

Ринкова капіталізація $ 18,07K$ 18,07K $ 18,07K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18,07K$ 18,07K $ 18,07K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Flip the Frog — $ 18,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FLIP — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,07K.