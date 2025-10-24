Актуальна ціна Flip the Frog сьогодні становить 0,00001807 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FLIP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FLIP на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Flip the Frog сьогодні становить 0,00001807 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FLIP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FLIP на MEXC вже зараз.

Ціна Flip the Frog (FLIP)

Актуальна ціна 1 FLIP до USD:

--
----
0,00%1D
Графік ціни Flip the Frog (FLIP) в реальному часі
Інформація щодо ціни Flip the Frog (FLIP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00001763
$ 0,00001763
Мін. за 24 год
$ 0,00001837
$ 0,00001837
Макс. за 24 год

$ 0,00001763
$ 0,00001763

$ 0,00001837
$ 0,00001837

$ 0,00033307
$ 0,00033307

$ 0,0000053
$ 0,0000053

-1,66%

-0,04%

-5,35%

-5,35%

Актуальна ціна Flip the Frog (FLIP) становить $0,00001807. За останні 24 години FLIP торгувався між мінімумом у $ 0,00001763 і максимумом у $ 0,00001837, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FLIP становить $ 0,00033307, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000053.

Що стосується короткострокових результатів, то FLIP змінився на -1,66% за останню годину, -0,04% за 24 години та на -5,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Flip the Frog (FLIP)

$ 18,07K
$ 18,07K

--
----

$ 18,07K
$ 18,07K

1,00B
1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Flip the Frog — $ 18,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FLIP — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,07K.

Історія ціни Flip the Frog (FLIP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flip the Frog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Flip the Frog до USD становила $ -0,0000055428.
За останні 60 днів зміна ціни Flip the Frog до USD становила $ -0,0000061894.
За останні 90 днів зміна ціни Flip the Frog до USD становила $ +0,000005287754460804443.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,04%
30 днів$ -0,0000055428-30,67%
60 днів$ -0,0000061894-34,25%
90 днів$ +0,000005287754460804443+41,37%

Що таке Flip the Frog (FLIP)

Before there was Mickey, there was Flip.

LORE OF THE LEAP

Before there was Mickey, there was Flip. Created in 1930 by Ub Iwerks, Flip was a frog with too much drip for black-and-white TV.

Nearly a century later, he's outta the vault and into your wallet. No copyright. No leash. Just pure, unhinged cartoon chaos.

Why This Frog Got That Dog In Him

Public domain icon — no copyright, all meme rights

Vintage nostalgia, modern meme warfare

Real character, real history, unreal potential

THIS AIN'T FINANCIAL ADVICE This is a cartoon frog from 1930 turning your brain into jelly. If you ape, you do it because you feel it in your funny bone.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Flip the Frog (FLIP)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Flip the Frog (USD)

Скільки коштуватиме Flip the Frog (FLIP) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Flip the Frog (FLIP) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Flip the Frog.

Перегляньте прогноз ціни Flip the Frog вже зараз!

FLIP до місцевих валют

Токеноміка Flip the Frog (FLIP)

Розуміння токеноміки Flip the Frog (FLIP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FLIP зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Flip the Frog (FLIP)

Скільки сьогодні коштує Flip the Frog (FLIP)?
Актуальна ціна FLIP у USD становить 0,00001807 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FLIP до USD?
Поточна ціна FLIP до USD — $ 0,00001807. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Flip the Frog?
Ринкова капіталізація FLIP — $ 18,07K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FLIP?
Циркуляційна пропозиція FLIP — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FLIP?
FLIP досяг історичної максимальної ціни у 0,00033307 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FLIP?
Історична мінімальна ціна FLIP становила 0,0000053 USD.
Який обсяг торгівлі FLIP?
Актуальний обсяг торгівлі FLIP за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна FLIP цього року?
FLIP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FLIP для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Flip the Frog (FLIP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

