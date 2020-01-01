Токеноміка Flip Coin (FLIPCOIN) Дізнайтеся ключову інформацію про Flip Coin (FLIPCOIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Flip Coin (FLIPCOIN) Flipcoin is a meme coin built on the Solana blockchain, inspired by the playful concept of flipping coins and assets. Designed for community-driven fun, FLIP aims to bring lighthearted engagement to the crypto space. The token leverages Solana’s fast and low-cost transactions to enable seamless transfers and interactions within its ecosystem. With a fixed total supply, FLIP tokens are distributed to support community initiatives, development, and partnerships. As a meme coin, Flipcoin thrives on community participation and social momentum. Check CoinGecko or trusted exchanges for real-time price, market cap, and trading volume. Always do your own research before engaging with any cryptocurrency. Офіційний вебсайт: https://www.flipcoinsolana.com/ Купити FLIPCOIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Flip Coin (FLIPCOIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Flip Coin (FLIPCOIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 21,83K $ 21,83K $ 21,83K Загальна пропозиція: $ 999,90M $ 999,90M $ 999,90M Циркуляційна пропозиція: $ 999,90M $ 999,90M $ 999,90M FDV (повністю розведена вартість): $ 21,83K $ 21,83K $ 21,83K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Flip Coin (FLIPCOIN)

Токеноміка Flip Coin (FLIPCOIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Flip Coin (FLIPCOIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FLIPCOIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FLIPCOIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FLIPCOIN, досліджуйте ціну токена FLIPCOIN в реальному часі!

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