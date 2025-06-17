Сьогоднішня ціна Flip Coin (FLIPCOIN)

Поточна ціна Flip Coin (FLIPCOIN) сьогодні становить 0,00003405 USD з ринковою капіталізацією $ 34,96K USD. Ціна FLIPCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Flip Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Flip Coin протягом дня — +27,75%

- циркуляційна пропозиція – 999,90M USD

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