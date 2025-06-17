Ціна Flip Coin (FLIPCOIN)
Поточна ціна Flip Coin (FLIPCOIN) сьогодні становить 0,00003405 USD з ринковою капіталізацією $ 34,96K USD. Ціна FLIPCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Flip Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Flip Coin протягом дня — +27,75%
- циркуляційна пропозиція – 999,90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flip Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Flip Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Flip Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Flip Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+27,75%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Flip Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4,88%
+27,75%
+6,89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Flipcoin is a meme coin built on the Solana blockchain, inspired by the playful concept of flipping coins and assets. Designed for community-driven fun, FLIP aims to bring lighthearted engagement to the crypto space. The token leverages Solana’s fast and low-cost transactions to enable seamless transfers and interactions within its ecosystem. With a fixed total supply, FLIP tokens are distributed to support community initiatives, development, and partnerships. As a meme coin, Flipcoin thrives on community participation and social momentum. Check CoinGecko or trusted exchanges for real-time price, market cap, and trading volume. Always do your own research before engaging with any cryptocurrency.
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