Сьогоднішня ціна FlightClupcoin (FLIGHT)

Поточна ціна FlightClupcoin (FLIGHT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLIGHT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FlightClupcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.88K USD

- зміна ціни FlightClupcoin протягом дня — -2.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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