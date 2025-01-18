Ціна FlightClupcoin (FLIGHT)
Поточна ціна FlightClupcoin (FLIGHT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLIGHT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FlightClupcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.88K USD
- зміна ціни FlightClupcoin протягом дня — -2.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FlightClupcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FlightClupcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FlightClupcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FlightClupcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.17%
|30 днів
|$ 0
|-22.43%
|60 днів
|$ 0
|-35.47%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FlightClupcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.85%
-2.17%
-8.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FlightClupcoin created for its community that has a history together and called the hole ecosystem UBUNTU philosophy. The token will be used for all project that has been created and will be created by the community. FlightClupCoin is a community that has gathered together for the same target, has it’s mission to trade with new generation products and continuously determines a new vision for itself. With the digital products that it offers to its own audience, it protected all users with or without experience in this sector from the risks of the crypto world and enabled it to get extra earnings. Flightclupcoin, serving thousands of users and aiming to reach millions of users, will use its own token in all commercial business to be done in the future process.
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