Сьогоднішня ціна Flicker (FKR)

Поточна ціна Flicker (FKR) сьогодні становить 0.00391684 USD з ринковою капіталізацією $ 409.76K USD. Ціна FKR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Flicker:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.88K USD

- зміна ціни Flicker протягом дня — +0.04%

- циркуляційна пропозиція – 104.56M USD

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