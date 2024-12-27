Ціна Flicker (FKR)
Поточна ціна Flicker (FKR) сьогодні становить 0.00391684 USD з ринковою капіталізацією $ 409.76K USD. Ціна FKR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Flicker:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.88K USD
- зміна ціни Flicker протягом дня — +0.04%
- циркуляційна пропозиція – 104.56M USD
Отримуйте оновлення цін FKR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FKR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flicker до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Flicker до USD становила $ -0.0010156068.
За останні 60 днів зміна ціни Flicker до USD становила $ +0.0002036094.
За останні 90 днів зміна ціни Flicker до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.04%
|30 днів
|$ -0.0010156068
|-25.92%
|60 днів
|$ +0.0002036094
|+5.20%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Flicker: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.77%
+0.04%
+3.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Flicker is building its own ecosystem for real estate and e-commerce. Flicker where we introduce an innovative crypto token designed to revolutionize finance, real estate, e-commerce, and the traveling & hospitality sectors. This whitepaper outlines the key aspects of Flicker including its token overview, project details, future plans, staking program, tokenomics, roadmap, and the profiles of its creators.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FKR до AUD
A$0.0063061124
|1 FKR до GBP
￡0.0030943036
|1 FKR до EUR
€0.0037601664
|1 FKR до USD
$0.00391684
|1 FKR до MYR
RM0.0175082748
|1 FKR до TRY
₺0.1380294416
|1 FKR до JPY
¥0.6177640048
|1 FKR до RUB
₽0.41910188
|1 FKR до INR
₹0.335085662
|1 FKR до IDR
Rp63.1748298652
|1 FKR до PHP
₱0.2279209196
|1 FKR до EGP
￡E.0.1992104824
|1 FKR до BRL
R$0.0241669028
|1 FKR до CAD
C$0.0056402496
|1 FKR до BDT
৳0.467279012
|1 FKR до NGN
₦6.0631899832
|1 FKR до UAH
₴0.1639589224
|1 FKR до VES
Bs0.19975884
|1 FKR до PKR
Rs1.0886073412
|1 FKR до KZT
₸2.0262988372
|1 FKR до THB
฿0.1332117284
|1 FKR до TWD
NT$0.128668194
|1 FKR до CHF
Fr0.003525156
|1 FKR до HKD
HK$0.0303946784
|1 FKR до MAD
.د.م0.0394034104