Ціна flexUSD (FLEXUSD)
Поточна ціна flexUSD (FLEXUSD) сьогодні становить 0.093439 USD з ринковою капіталізацією $ 15.54M USD. Ціна FLEXUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності flexUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.00 USD
- зміна ціни flexUSD протягом дня — +0.54%
- циркуляційна пропозиція – 166.35M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни flexUSD до USD становила $ +0.00050418.
За останні 30 днів зміна ціни flexUSD до USD становила $ -0.0104775393.
За останні 60 днів зміна ціни flexUSD до USD становила $ -0.0203932579.
За останні 90 днів зміна ціни flexUSD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00050418
|+0.54%
|30 днів
|$ -0.0104775393
|-11.21%
|60 днів
|$ -0.0203932579
|-21.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін flexUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.54%
+0.92%
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