Сьогоднішня ціна flexUSD (FLEXUSD)

Поточна ціна flexUSD (FLEXUSD) сьогодні становить 0.093439 USD з ринковою капіталізацією $ 15.54M USD. Ціна FLEXUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності flexUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.00 USD

- зміна ціни flexUSD протягом дня — +0.54%

- циркуляційна пропозиція – 166.35M USD

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