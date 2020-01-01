Токеноміка Flex Perpetuals (FDX) Дізнайтеся ключову інформацію про Flex Perpetuals (FDX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Flex Perpetuals (FDX) Flex Perpetuals is a decentralized perpetual derivatives exchange built on the Base chain, designed to revolutionize trading within the DeFi ecosystem. It offers traders the ability to engage in perpetual contracts with high leverage, up to 1000x, without the need for KYC, ensuring privacy and accessibility. The platform stands out with features like gasless trading, which eliminates transaction fees, cross-margin collateral management for efficient capital use, and multi-asset collateral support, enhancing trading flexibility. Flex Perpetuals focuses on providing a user-friendly, secure, and transparent trading environment, leveraging partnerships with entities like Aerodrome, Chain-link, and Pyth for liquidity and price accuracy. The project aims to democratize market making by allowing all investors to participate in liquidity provision through the Flex Liquidity Pool (FLP), where they can earn significant yields from trading fees. Additionally, Flex Perpetuals introduces innovative tokenomics with $FDX as its governance and revenue share token, offering community incentives and fostering a sustainable ecosystem. The initiative is geared towards creating a vibrant community with ongoing engagement through contests and governance participation, ensuring continuous innovation and growth in the DeFi trading space. It's for traders, built by traders. Beginner to expert, everyone can have a great time with the Flex ecosystem. It has a vision to make the base trading smooth and user-friendly. There will be educational content by the Flex team in the future. Офіційний вебсайт: https://flex.trade Whitepaper: https://docs.flex.trade Купити FDX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Flex Perpetuals (FDX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Flex Perpetuals (FDX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,86M $ 1,86M $ 1,86M Загальна пропозиція: $ 5,00M $ 5,00M $ 5,00M Циркуляційна пропозиція: $ 747,11K $ 747,11K $ 747,11K FDV (повністю розведена вартість): $ 12,42M $ 12,42M $ 12,42M Історичний максимум: $ 6,29 $ 6,29 $ 6,29 Історичний мінімум: $ 2,15 $ 2,15 $ 2,15 Поточна ціна: $ 2,48 $ 2,48 $ 2,48 Дізнайтеся більше про ціну Flex Perpetuals (FDX)

Токеноміка Flex Perpetuals (FDX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Flex Perpetuals (FDX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FDX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FDX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FDX, досліджуйте ціну токена FDX в реальному часі!

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