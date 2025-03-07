Ціна Flex perpetuals (FDX)
Поточна ціна Flex perpetuals (FDX) сьогодні становить 3.99 USD з ринковою капіталізацією $ 1.88M USD. Ціна FDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Flex perpetuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.11K USD
- зміна ціни Flex perpetuals протягом дня — -4.47%
- циркуляційна пропозиція – 471.95K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flex perpetuals до USD становила $ -0.186577492432179.
За останні 30 днів зміна ціни Flex perpetuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Flex perpetuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Flex perpetuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.186577492432179
|-4.47%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Flex perpetuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.45%
-4.47%
+2.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Flex Perpetuals is a decentralized perpetual derivatives exchange built on the Base chain, designed to revolutionize trading within the DeFi ecosystem. It offers traders the ability to engage in perpetual contracts with high leverage, up to 1000x, without the need for KYC, ensuring privacy and accessibility. The platform stands out with features like gasless trading, which eliminates transaction fees, cross-margin collateral management for efficient capital use, and multi-asset collateral support, enhancing trading flexibility. Flex Perpetuals focuses on providing a user-friendly, secure, and transparent trading environment, leveraging partnerships with entities like Aerodrome, Chain-link, and Pyth for liquidity and price accuracy. The project aims to democratize market making by allowing all investors to participate in liquidity provision through the Flex Liquidity Pool (FLP), where they can earn significant yields from trading fees. Additionally, Flex Perpetuals introduces innovative tokenomics with $FDX as its governance and revenue share token, offering community incentives and fostering a sustainable ecosystem. The initiative is geared towards creating a vibrant community with ongoing engagement through contests and governance participation, ensuring continuous innovation and growth in the DeFi trading space. It's for traders, built by traders. Beginner to expert, everyone can have a great time with the Flex ecosystem. It has a vision to make the base trading smooth and user-friendly. There will be educational content by the Flex team in the future.
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