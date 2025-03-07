Сьогоднішня ціна Flex perpetuals (FDX)

Поточна ціна Flex perpetuals (FDX) сьогодні становить 3.99 USD з ринковою капіталізацією $ 1.88M USD. Ціна FDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Flex perpetuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.11K USD

- зміна ціни Flex perpetuals протягом дня — -4.47%

- циркуляційна пропозиція – 471.95K USD

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