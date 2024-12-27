Сьогоднішня ціна FLEX Coin (FLEX)

Поточна ціна FLEX Coin (FLEX) сьогодні становить 0.164954 USD з ринковою капіталізацією $ 16.28M USD. Ціна FLEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FLEX Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 143.06 USD

- зміна ціни FLEX Coin протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 98.66M USD

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