Сьогоднішня ціна FLEX (FLEX)

Поточна ціна FLEX (FLEX) сьогодні становить 0.01221475 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FLEX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 289.21 USD

- зміна ціни FLEX протягом дня — -8.15%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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