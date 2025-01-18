Ціна FLEX (FLEX)
Поточна ціна FLEX (FLEX) сьогодні становить 0.01221475 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FLEX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 289.21 USD
- зміна ціни FLEX протягом дня — -8.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FLEX до USD становила $ -0.0010840098052554.
За останні 30 днів зміна ціни FLEX до USD становила $ -0.0029529597.
За останні 60 днів зміна ціни FLEX до USD становила $ -0.0048337637.
За останні 90 днів зміна ціни FLEX до USD становила $ -0.001634698287657749.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0010840098052554
|-8.15%
|30 днів
|$ -0.0029529597
|-24.17%
|60 днів
|$ -0.0048337637
|-39.57%
|90 днів
|$ -0.001634698287657749
|-11.80%
Останній аналіз цін FLEX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.75%
-8.15%
+7.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FLEX is the staking coin staked inside the FLEX protocol, that earns yield from issuance of new loans and redemptions of debt.
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