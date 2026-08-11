Сьогоднішня ціна Fletcher by Virtuals

Поточна ціна Fletcher by Virtuals (FLETCHER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FLETCHER до USD становить $ 0 за FLETCHER.

Fletcher by Virtuals наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 573,39, з циркуляційною пропозицією у 1,00B FLETCHER. Протягом останніх 24 годин FLETCHER торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FLETCHER змінився на -0,39% за останню годину та на -22,93% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Fletcher by Virtuals (FLETCHER)

Ринкова капіталізація $ 10,57K$ 10,57K $ 10,57K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,57K$ 10,57K $ 10,57K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Fletcher by Virtuals — $ 10,57K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FLETCHER — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,57K.