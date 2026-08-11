Сьогоднішня ціна Fletch Finance

Поточна ціна Fletch Finance (FLETCH) сьогодні становить $ 0, зі зміною 19.30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FLETCH до USD становить $ 0 за FLETCH.

Fletch Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 31,574, з циркуляційною пропозицією у 1.00B FLETCH. Протягом останніх 24 годин FLETCH торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00155724, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FLETCH змінився на +0.04% за останню годину та на -16.21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Fletch Finance (FLETCH)

Ринкова капіталізація $ 31.57K$ 31.57K $ 31.57K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 31.57K$ 31.57K $ 31.57K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Fletch Finance — $ 31.57K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FLETCH — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 31.57K.