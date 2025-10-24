Актуальна ціна Flaze Coin сьогодні становить 0,00304398 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FLAZE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FLAZE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Flaze Coin сьогодні становить 0,00304398 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FLAZE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FLAZE на MEXC вже зараз.

Логотип Flaze Coin

Ціна Flaze Coin (FLAZE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 FLAZE до USD:

$0,00304398
$0,00304398$0,00304398
+2,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Flaze Coin (FLAZE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:02:31 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Flaze Coin (FLAZE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00290079
$ 0,00290079$ 0,00290079
Мін. за 24 год
$ 0,00304398
$ 0,00304398$ 0,00304398
Макс. за 24 год

$ 0,00290079
$ 0,00290079$ 0,00290079

$ 0,00304398
$ 0,00304398$ 0,00304398

$ 0,01720448
$ 0,01720448$ 0,01720448

$ 0,00211363
$ 0,00211363$ 0,00211363

--

+2,36%

+3,98%

+3,98%

Актуальна ціна Flaze Coin (FLAZE) становить $0,00304398. За останні 24 години FLAZE торгувався між мінімумом у $ 0,00290079 і максимумом у $ 0,00304398, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FLAZE становить $ 0,01720448, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00211363.

Що стосується короткострокових результатів, то FLAZE змінився на -- за останню годину, +2,36% за 24 години та на +3,98% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Flaze Coin (FLAZE)

$ 58,64K
$ 58,64K$ 58,64K

--
----

$ 58,64K
$ 58,64K$ 58,64K

19,27M
19,27M 19,27M

19 265 572,042045552
19 265 572,042045552 19 265 572,042045552

Поточна ринкова капіталізація Flaze Coin — $ 58,64K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FLAZE — 19,27M, зі загальною пропозицією 19265572.042045552. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 58,64K.

Історія ціни Flaze Coin (FLAZE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flaze Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Flaze Coin до USD становила $ -0,0003614147.
За останні 60 днів зміна ціни Flaze Coin до USD становила $ -0,0017139646.
За останні 90 днів зміна ціни Flaze Coin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,36%
30 днів$ -0,0003614147-11,87%
60 днів$ -0,0017139646-56,30%
90 днів$ 0--

Що таке Flaze Coin (FLAZE)

Flaze Coin ($FLAZE) is a cryptocurrency associated with FlazeChain, a Layer 1 (L1) blockchain that is compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM). It aims to provide ultra-fast, low-cost transactions for decentralized finance (DeFi) applications, including a decentralized exchange (DEX), staking, and a launchpad for real-world assets (RWA). The project is positioned as a future-focused financial ecosystem. Flaze Coin can be used within the FlazeChain ecosystem for: Engaging with the RWA launchpad for project launches. Specific use cases may expand as the ecosystem develops. Paying ultra low cost transaction fees on the FlazeChain network. Trading on Flaze DEX. Participating in staking to earn rewards. *some features may not have been developed yet

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Flaze Coin (FLAZE)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Flaze Coin (USD)

Скільки коштуватиме Flaze Coin (FLAZE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Flaze Coin (FLAZE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Flaze Coin.

Перегляньте прогноз ціни Flaze Coin вже зараз!

FLAZE до місцевих валют

Токеноміка Flaze Coin (FLAZE)

Розуміння токеноміки Flaze Coin (FLAZE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FLAZE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Flaze Coin (FLAZE)

Скільки сьогодні коштує Flaze Coin (FLAZE)?
Актуальна ціна FLAZE у USD становить 0,00304398 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FLAZE до USD?
Поточна ціна FLAZE до USD — $ 0,00304398. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Flaze Coin?
Ринкова капіталізація FLAZE — $ 58,64K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FLAZE?
Циркуляційна пропозиція FLAZE — 19,27M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FLAZE?
FLAZE досяг історичної максимальної ціни у 0,01720448 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FLAZE?
Історична мінімальна ціна FLAZE становила 0,00211363 USD.
Який обсяг торгівлі FLAZE?
Актуальний обсяг торгівлі FLAZE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна FLAZE цього року?
FLAZE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FLAZE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:02:31 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.