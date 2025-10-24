Інформація щодо ціни Flaze Coin (FLAZE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00290079 $ 0,00290079 $ 0,00290079 Мін. за 24 год $ 0,00304398 $ 0,00304398 $ 0,00304398 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00290079$ 0,00290079 $ 0,00290079 Макс. за 24 год $ 0,00304398$ 0,00304398 $ 0,00304398 Рекордний максимум $ 0,01720448$ 0,01720448 $ 0,01720448 Найнижча ціна $ 0,00211363$ 0,00211363 $ 0,00211363 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +2,36% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,98% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,98%

Актуальна ціна Flaze Coin (FLAZE) становить $0,00304398. За останні 24 години FLAZE торгувався між мінімумом у $ 0,00290079 і максимумом у $ 0,00304398, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FLAZE становить $ 0,01720448, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00211363.

Що стосується короткострокових результатів, то FLAZE змінився на -- за останню годину, +2,36% за 24 години та на +3,98% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Flaze Coin (FLAZE)

Ринкова капіталізація $ 58,64K$ 58,64K $ 58,64K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 58,64K$ 58,64K $ 58,64K Циркуляційне постачання 19,27M 19,27M 19,27M Загальна пропозиція 19 265 572,042045552 19 265 572,042045552 19 265 572,042045552

Поточна ринкова капіталізація Flaze Coin — $ 58,64K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FLAZE — 19,27M, зі загальною пропозицією 19265572.042045552. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 58,64K.