Сьогоднішня ціна Flavia Is Online (FLAVIA)

Поточна ціна Flavia Is Online (FLAVIA) сьогодні становить 0.00007436 USD з ринковою капіталізацією $ 74.37K USD. Ціна FLAVIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Flavia Is Online:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 489.22 USD

- зміна ціни Flavia Is Online протягом дня — -9.61%

- циркуляційна пропозиція – 999.90M USD

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