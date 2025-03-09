Ціна Flavia Is Online (FLAVIA)
Поточна ціна Flavia Is Online (FLAVIA) сьогодні становить 0.00007436 USD з ринковою капіталізацією $ 74.37K USD. Ціна FLAVIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Flavia Is Online:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 489.22 USD
- зміна ціни Flavia Is Online протягом дня — -9.61%
- циркуляційна пропозиція – 999.90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flavia Is Online до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Flavia Is Online до USD становила $ -0.0000468918.
За останні 60 днів зміна ціни Flavia Is Online до USD становила $ -0.0000651201.
За останні 90 днів зміна ціни Flavia Is Online до USD становила $ -0.000645602881681238.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.61%
|30 днів
|$ -0.0000468918
|-63.06%
|60 днів
|$ -0.0000651201
|-87.57%
|90 днів
|$ -0.000645602881681238
|-89.67%
Останній аналіз цін Flavia Is Online: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.25%
-9.61%
-14.88%
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RM0.0003279276
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