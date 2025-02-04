Сьогоднішня ціна Flaunchy (FLNCHY)

Поточна ціна Flaunchy (FLNCHY) сьогодні становить 0.00006831 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLNCHY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Flaunchy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 931.20K USD

- зміна ціни Flaunchy протягом дня — -4.10%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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