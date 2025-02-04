Ціна Flaunchy (FLNCHY)
Поточна ціна Flaunchy (FLNCHY) сьогодні становить 0.00006831 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLNCHY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Flaunchy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 931.20K USD
- зміна ціни Flaunchy протягом дня — -4.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flaunchy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Flaunchy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Flaunchy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Flaunchy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.10%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Flaunchy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.45%
-4.10%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The official mascot of Flaunch.
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