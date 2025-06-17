Ціна FlatQube (QUBE)
Поточна ціна FlatQube (QUBE) сьогодні становить 0,0230234 USD з ринковою капіталізацією $ 63,07K USD. Ціна QUBE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FlatQube:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни FlatQube протягом дня — -2,50%
- циркуляційна пропозиція – 2,74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FlatQube до USD становила $ -0,00059042157270498.
За останні 30 днів зміна ціни FlatQube до USD становила $ -0,0088889801.
За останні 60 днів зміна ціни FlatQube до USD становила $ +0,0139419534.
За останні 90 днів зміна ціни FlatQube до USD становила $ +0,00047667996673754.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,00059042157270498
|-2,50%
|30 днів
|$ -0,0088889801
|-38,60%
|60 днів
|$ +0,0139419534
|+60,56%
|90 днів
|$ +0,00047667996673754
|+2,11%
Останній аналіз цін FlatQube: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,26%
-2,50%
-22,64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FlatQube DEX, developed by Broxus, is a decentralized digital asset exchange providing users with a convenient means of exchanging their cryptocurrency. The DEX also provides users with plenty of passive income options through its farming and staking mechanisms. Its underlying network, Everscale, is making decentralized finance (DeFi) an affordable yet inclusive space for all.
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