Ціна Flat Money (UNIT)
Поточна ціна Flat Money (UNIT) сьогодні становить 4,240.7 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UNIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Flat Money:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Flat Money протягом дня — +0.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flat Money до USD становила $ +6.05.
За останні 30 днів зміна ціни Flat Money до USD становила $ +94.6944069300.
За останні 60 днів зміна ціни Flat Money до USD становила $ +311.9170552400.
За останні 90 днів зміна ціни Flat Money до USD становила $ +418.6544764787743.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +6.05
|+0.14%
|30 днів
|$ +94.6944069300
|+2.23%
|60 днів
|$ +311.9170552400
|+7.36%
|90 днів
|$ +418.6544764787743
|+10.95%
Останній аналіз цін Flat Money: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
+0.14%
+1.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
UNIT is decentralized money designed to outpace inflation and dampen crypto volatility, a flatcoin.
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