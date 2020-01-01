Токеноміка Flat Earth (FLAT) Дізнайтеся ключову інформацію про Flat Earth (FLAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Flat Earth (FLAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Flat Earth (FLAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 637,95K $ 637,95K $ 637,95K Загальна пропозиція: $ 754,73M $ 754,73M $ 754,73M Циркуляційна пропозиція: $ 754,73M $ 754,73M $ 754,73M FDV (повністю розведена вартість): $ 637,95K $ 637,95K $ 637,95K Історичний максимум: $ 0,02097604 $ 0,02097604 $ 0,02097604 Історичний мінімум: $ 0,00010996 $ 0,00010996 $ 0,00010996 Поточна ціна: $ 0,00084526 $ 0,00084526 $ 0,00084526 Дізнайтеся більше про ціну Flat Earth (FLAT)

Токеноміка Flat Earth (FLAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Flat Earth (FLAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FLAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FLAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FLAT, досліджуйте ціну токена FLAT в реальному часі!

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