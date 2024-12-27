Ціна Flat Earth Coin (FLAT)
Поточна ціна Flat Earth Coin (FLAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 383.14K USD. Ціна FLAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Flat Earth Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.56K USD
- зміна ціни Flat Earth Coin протягом дня — -3.86%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flat Earth Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Flat Earth Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Flat Earth Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Flat Earth Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.86%
|30 днів
|$ 0
|-63.02%
|60 днів
|$ 0
|-53.46%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Flat Earth Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.06%
-3.86%
+4.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Flat earth memecoin. Join a tribe of Tartarian giants who have defeated the final boss of conspiracy theories: flat earth. Combine this freedom with the power of memes and censorship resistant permission less cryptocurrencies….and welcome to an orbit-bending paradigm shift. The FE meme is pre-viral. Right now it is still niche, although much less niche than you think, particularly in the based corners of crypto twitter. But with normies like Candace Owens and Tucker Carlson floating with the idea of flat earth it is just a matter of time before conspiracy season kicks off.
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