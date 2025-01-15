Ціна FlashWash (FLSH)
Поточна ціна FlashWash (FLSH) сьогодні становить 0.00173115 USD з ринковою капіталізацією $ 1.31M USD. Ціна FLSH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FlashWash:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.26M USD
- зміна ціни FlashWash протягом дня — +9.08%
- циркуляційна пропозиція – 760.82M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FlashWash до USD становила $ +0.00014409.
За останні 30 днів зміна ціни FlashWash до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FlashWash до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FlashWash до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00014409
|+9.08%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FlashWash: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.72%
+9.08%
+71.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
and Flashwash exists to transform the landscape of cryptocurrency trading by democratizing liquidity enhancement, ensuring that market participants of all sizes can access secure, efficient, and innovative trading tools. The mission emphasizes inclusivity, aiming to empower both institutional and retail participants with advanced algorithmic solutions to optimize market liquidity. At its core, Flashwash envisions itself as the preeminent provider of algorithmic trading solutions designed to foster transparency, enhance market efficiency, and support the sustained growth of the cryptocurrency ecosystem. By addressing key inefficiencies in liquidity provisioning, the platform positions itself as a transformative force in the evolution of decentralized markets
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