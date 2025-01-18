Ціна Flashdash (FLASHDASH)
Поточна ціна Flashdash (FLASHDASH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLASHDASH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Flashdash:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.86 USD
- зміна ціни Flashdash протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flashdash до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Flashdash до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Flashdash до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Flashdash до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-20.04%
|60 днів
|$ 0
|-14.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Flashdash: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In 2023, Flashdash emerged from the collaborative efforts of passionate NFT enthusiasts, bringing forth a decentralized project rooted in extensive crypto development expertise. Flashdash pioneers the NFT Care system, a revolutionary concept enabling players to actively engage with their NFTs and earn valuable points. These accumulated points unlock additional rewards, enriching the user experience with huge bonus coins.
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