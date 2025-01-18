Ціна Flash Protocol (FLASH)
Поточна ціна Flash Protocol (FLASH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLASH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Flash Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.22K USD
- зміна ціни Flash Protocol протягом дня — -2.51%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flash Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Flash Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Flash Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Flash Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.51%
|30 днів
|$ 0
|-49.58%
|60 днів
|$ 0
|-39.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Flash Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.29%
-2.51%
-18.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Flash is the largest Bitcoin native NFT issuance platform powered by Taproot to boost GameFi, AI & Meme culture on Bitcoin. Flash Angel Hub is a donation platform for early stage visionary projects, with communities around the globe in Europe, Korea, Vietnam, Philippines and launchpad partners with LeverFi, Enjinstarter, AITech, BRC20 etc. FlashVM is a side chain of Taproot to enhance all Taproot native assets’ trading activities. Over 1M taproot NFTs have been already minted on Flash Protocol.
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