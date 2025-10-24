Інформація щодо ціни Flash Liquidity Token (FLP.1) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,39 $ 1,39 $ 1,39 Мін. за 24 год $ 1,42 $ 1,42 $ 1,42 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,39$ 1,39 $ 1,39 Макс. за 24 год $ 1,42$ 1,42 $ 1,42 Рекордний максимум $ 1,58$ 1,58 $ 1,58 Найнижча ціна $ 1,18$ 1,18 $ 1,18 Зміна ціни (за 1 год) -0,16% Зміна ціни (1 дн.) +2,01% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,99% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,99%

Актуальна ціна Flash Liquidity Token (FLP.1) становить $1,42. За останні 24 години FLP.1 торгувався між мінімумом у $ 1,39 і максимумом у $ 1,42, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FLP.1 становить $ 1,58, тоді як його історичний мінімум — $ 1,18.

Що стосується короткострокових результатів, то FLP.1 змінився на -0,16% за останню годину, +2,01% за 24 години та на +1,99% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Flash Liquidity Token (FLP.1)

Ринкова капіталізація $ 5,61M$ 5,61M $ 5,61M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,61M$ 5,61M $ 5,61M Циркуляційне постачання 3,96M 3,96M 3,96M Загальна пропозиція 3 956 740,909552 3 956 740,909552 3 956 740,909552

Поточна ринкова капіталізація Flash Liquidity Token — $ 5,61M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FLP.1 — 3,96M, зі загальною пропозицією 3956740.909552. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,61M.