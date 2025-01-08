Сьогоднішня ціна Flash (FLASH)

Поточна ціна Flash (FLASH) сьогодні становить 0.00719548 USD з ринковою капіталізацією $ 717.20K USD. Ціна FLASH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Flash:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.07K USD

- зміна ціни Flash протягом дня — -1.97%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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