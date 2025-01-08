Ціна Flash (FLASH)
Поточна ціна Flash (FLASH) сьогодні становить 0.00719548 USD з ринковою капіталізацією $ 717.20K USD. Ціна FLASH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Flash:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.07K USD
- зміна ціни Flash протягом дня — -1.97%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flash до USD становила $ -0.000145141423090484.
За останні 30 днів зміна ціни Flash до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Flash до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Flash до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000145141423090484
|-1.97%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Flash: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6.27%
-1.97%
+0.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Flash Transfer a platform aimed at facilitating seamless money transfers between fiat and crypto ecosystems. The key highlights of the project include: Fiat-to-Crypto and Crypto-to-Fiat Transfers: Users can exchange fiat currencies for stablecoins (USDT, USDC, DAI) and vice versa through a network of one million partner merchants and payment APIs. Automatic Stablecoin Conversion: To protect against cryptocurrency price fluctuations, all crypto is automatically converted to stablecoins before being sent to the recipient. Wide Integration of Payment Services: The platform integrates services like Orange Money, Wave, Moov, Free, Togocom, Airtel, M-Pesa, and Afrimoney, among others, through a money transfer aggregator that provides access to recognized payment APIs. Low Fees: A 2% fee is applied to transactions, in addition to the fees from partnered money transfer services.
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