Сьогоднішня ціна FlareFox

Поточна ціна FlareFox (FLX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FLX до USD становить $ 0 за FLX.

FlareFox наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23,737, з циркуляційною пропозицією у 18.93B FLX. Протягом останніх 24 годин FLX торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FLX змінився на -- за останню годину та на -24.52% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо FlareFox (FLX)

Ринкова капіталізація $ 23.74K$ 23.74K $ 23.74K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23.74K$ 23.74K $ 23.74K Циркуляційне постачання 18.93B 18.93B 18.93B Загальна пропозиція 18,926,618,091.62525 18,926,618,091.62525 18,926,618,091.62525

Поточна ринкова капіталізація FlareFox — $ 23.74K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FLX — 18.93B, зі загальною пропозицією 18926618091.62525. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23.74K.