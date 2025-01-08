Сьогоднішня ціна Flare Token (1FLR)

Поточна ціна Flare Token (1FLR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 220.76K USD. Ціна 1FLR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Flare Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 644.06 USD

- зміна ціни Flare Token протягом дня — -16.87%

- циркуляційна пропозиція – 4.00B USD

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