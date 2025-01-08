Ціна Flare Token (1FLR)
Поточна ціна Flare Token (1FLR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 220.76K USD. Ціна 1FLR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Flare Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 644.06 USD
- зміна ціни Flare Token протягом дня — -16.87%
- циркуляційна пропозиція – 4.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flare Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Flare Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Flare Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Flare Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-16.87%
|30 днів
|$ 0
|+128.83%
|60 днів
|$ 0
|+185.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Flare Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.13%
-16.87%
+44.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What Is 1FLR 1FLR is a decentralized gaming and NFT token. The open-source digital currency was created by a PipeFlare community member who envisioned it as a fun way to reward gamers. 1FLR partnered with PipeFlare in 2021 and now powers their gaming and NFT platform. What Can 1FLR Be Used For? 1FLR can be used to engage with the PipeFlare ecosystem of games and NFTs. 1FLR can be used to purchase in-game items, powerups, memberships, NFTs, and more. 1FLR can also be used by independent game developers as rewards for playing their games. How Can You Buy 1FLR? 1FLR is available for purchase on QuickSwap or other exchanges that support the token. It can be stored on any MATIC Mainnet accessible wallet, including MetaMask and Trust Wallet
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