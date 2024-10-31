Токеноміка Flare Staked Ether (FLRETH) Дізнайтеся ключову інформацію про Flare Staked Ether (FLRETH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Flare Staked Ether (FLRETH) flrETH is a Flare-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Flare users and builders. By minting flrETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving Flare. flrETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use flrETH in DeFi on Flare as you normally would. flrETH has been live since October 31st, 2024, and has surpassed over $3M TVL — becoming one of the largest assets on Flare. Офіційний вебсайт: https://flare.dinero.xyz/ Купити FLRETH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Flare Staked Ether (FLRETH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Flare Staked Ether (FLRETH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,02M $ 9,02M $ 9,02M Загальна пропозиція: $ 3,66K $ 3,66K $ 3,66K Циркуляційна пропозиція: $ 3,66K $ 3,66K $ 3,66K FDV (повністю розведена вартість): $ 9,02M $ 9,02M $ 9,02M Історичний максимум: $ 2 919,89 $ 2 919,89 $ 2 919,89 Історичний мінімум: $ 1 433,82 $ 1 433,82 $ 1 433,82 Поточна ціна: $ 2 464,26 $ 2 464,26 $ 2 464,26 Дізнайтеся більше про ціну Flare Staked Ether (FLRETH)

Токеноміка Flare Staked Ether (FLRETH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Flare Staked Ether (FLRETH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FLRETH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FLRETH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FLRETH, досліджуйте ціну токена FLRETH в реальному часі!

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