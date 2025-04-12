Ціна Flare Staked Ether (FLRETH)
Поточна ціна Flare Staked Ether (FLRETH) сьогодні становить 1,584.86 USD з ринковою капіталізацією $ 3.14M USD. Ціна FLRETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Flare Staked Ether:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Flare Staked Ether протягом дня — +0.44%
- циркуляційна пропозиція – 1.98K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flare Staked Ether до USD становила $ +6.91.
За останні 30 днів зміна ціни Flare Staked Ether до USD становила $ -260.2684034620.
За останні 60 днів зміна ціни Flare Staked Ether до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Flare Staked Ether до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +6.91
|+0.44%
|30 днів
|$ -260.2684034620
|-16.42%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Flare Staked Ether: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
+0.44%
-13.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
flrETH is a Flare-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Flare users and builders. By minting flrETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving Flare. flrETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use flrETH in DeFi on Flare as you normally would. flrETH has been live since October 31st, 2024, and has surpassed over $3M TVL — becoming one of the largest assets on Flare.
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