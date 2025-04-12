Сьогоднішня ціна Flare Staked Ether (FLRETH)

Поточна ціна Flare Staked Ether (FLRETH) сьогодні становить 1,584.86 USD з ринковою капіталізацією $ 3.14M USD. Ціна FLRETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Flare Staked Ether:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Flare Staked Ether протягом дня — +0.44%

- циркуляційна пропозиція – 1.98K USD

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