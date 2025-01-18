Ціна Flare Finance (EXFI)
Поточна ціна Flare Finance (EXFI) сьогодні становить 0.02122994 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EXFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Flare Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.71K USD
- зміна ціни Flare Finance протягом дня — -8.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flare Finance до USD становила $ -0.00185135256284871.
За останні 30 днів зміна ціни Flare Finance до USD становила $ -0.0072101546.
За останні 60 днів зміна ціни Flare Finance до USD становила $ +0.0017977937.
За останні 90 днів зміна ціни Flare Finance до USD становила $ +0.00261115268222315.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00185135256284871
|-8.02%
|30 днів
|$ -0.0072101546
|-33.96%
|60 днів
|$ +0.0017977937
|+8.47%
|90 днів
|$ +0.00261115268222315
|+14.02%
Останній аналіз цін Flare Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.38%
-8.02%
+2.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Flare Finance is the first institutional-grade decentralized finance platform being built on the Flare Network. It offers a diverse suite of 6 trustless products to the participants of the Flare Network including; yield farming, swaps, loans, insurance, wrapping, and yield mining. Flare Finance has a goal to unite the ecosystems of the Flare Network in one easily adoptable platform for the holders of XRP, DOGE, LTC, XLM, and FLR.
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