Сьогоднішня ціна Flare Finance (EXFI)

Поточна ціна Flare Finance (EXFI) сьогодні становить 0.02122994 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EXFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Flare Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.71K USD

- зміна ціни Flare Finance протягом дня — -8.02%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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