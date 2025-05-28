Ціна Flare AI (FLARE)
Поточна ціна Flare AI (FLARE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.03K USD. Ціна FLARE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Flare AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Flare AI протягом дня — +1.51%
- циркуляційна пропозиція – 999.86M USD
Отримуйте оновлення цін FLARE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FLARE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flare AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Flare AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Flare AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Flare AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.51%
|30 днів
|$ 0
|-96.43%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Flare AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
+1.51%
-84.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Flare AI is a decentralized platform that integrates advanced AI agents to streamline trading, research, and portfolio management across spot and leveraged markets. Its key features include a Research Agent for analyzing social sentiment and on-chain data, a Solana Agent for executing complex transactions, and a Hyperliquid Agent enabling natural language-based trading. The platform offers real-time analytics, intuitive interfaces, and cross-chain bridging capabilities. Holding Flare tokens provides users with exclusive benefits within the ecosystem.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FLARE до VND
₫--
|1 FLARE до AUD
A$--
|1 FLARE до GBP
￡--
|1 FLARE до EUR
€--
|1 FLARE до USD
$--
|1 FLARE до MYR
RM--
|1 FLARE до TRY
₺--
|1 FLARE до JPY
¥--
|1 FLARE до RUB
₽--
|1 FLARE до INR
₹--
|1 FLARE до IDR
Rp--
|1 FLARE до KRW
₩--
|1 FLARE до PHP
₱--
|1 FLARE до EGP
￡E.--
|1 FLARE до BRL
R$--
|1 FLARE до CAD
C$--
|1 FLARE до BDT
৳--
|1 FLARE до NGN
₦--
|1 FLARE до UAH
₴--
|1 FLARE до VES
Bs--
|1 FLARE до PKR
Rs--
|1 FLARE до KZT
₸--
|1 FLARE до THB
฿--
|1 FLARE до TWD
NT$--
|1 FLARE до AED
د.إ--
|1 FLARE до CHF
Fr--
|1 FLARE до HKD
HK$--
|1 FLARE до MAD
.د.م--
|1 FLARE до MXN
$--