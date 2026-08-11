Сьогоднішня ціна FlapVault

Поточна ціна FlapVault (蝴蝶金库) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,57% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 蝴蝶金库 до USD становить $ 0 за 蝴蝶金库.

FlapVault наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15 401,42, з циркуляційною пропозицією у 536,31M 蝴蝶金库. Протягом останніх 24 годин 蝴蝶金库 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 蝴蝶金库 змінився на +0,04% за останню годину та на +16,67% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо FlapVault (蝴蝶金库)

Ринкова капіталізація $ 15,40K$ 15,40K $ 15,40K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 28,72K$ 28,72K $ 28,72K Циркуляційне постачання 536,31M 536,31M 536,31M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація FlapVault — $ 15,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 蝴蝶金库 — 536,31M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28,72K.