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Поточна ціна FlapVault сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація 蝴蝶金库 становить 15 401,42 USD. Відстежуйте оновлення цін 蝴蝶金库 до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна FlapVault сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація 蝴蝶金库 становить 15 401,42 USD. Відстежуйте оновлення цін 蝴蝶金库 до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про 蝴蝶金库

Інформація про ціну 蝴蝶金库

Що таке 蝴蝶金库

Офіційний вебсайт 蝴蝶金库

Токеноміка 蝴蝶金库

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Ціна FlapVault (蝴蝶金库)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 蝴蝶金库 до USD:

$0,00002887
$0,00002887$0,00002887
-0,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни FlapVault (蝴蝶金库) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:33:32 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна FlapVault

Поточна ціна FlapVault (蝴蝶金库) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,57% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 蝴蝶金库 до USD становить $ 0 за 蝴蝶金库.

FlapVault наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15 401,42, з циркуляційною пропозицією у 536,31M 蝴蝶金库. Протягом останніх 24 годин 蝴蝶金库 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 蝴蝶金库 змінився на +0,04% за останню годину та на +16,67% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо FlapVault (蝴蝶金库)

$ 15,40K
$ 15,40K$ 15,40K

--
----

$ 28,72K
$ 28,72K$ 28,72K

536,31M
536,31M 536,31M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація FlapVault — $ 15,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 蝴蝶金库 — 536,31M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28,72K.

Історія ціни FlapVault у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,04%

-0,56%

+16,67%

+16,67%

Історія ціни FlapVault (蝴蝶金库) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FlapVault до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FlapVault до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FlapVault до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FlapVault до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,56%
30 днів$ 0+5,72%
60 днів$ 0+11,20%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни FlapVault

Прогноз ціни FlapVault (蝴蝶金库) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна 蝴蝶金库 у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни FlapVault (蝴蝶金库) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна FlapVault потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне FlapVault у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни 蝴蝶金库 на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни FlapVault.

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Ресурс FlapVault (蝴蝶金库)

Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain EcosystemChinese MemeMeme

Про FlapVault

Яка зараз ціна торгівлі FlapVault?

FlapVault (蝴蝶金库) наразі коштує ₴ UAH, що відображає зміну ціни на рівні -0.56% за останні 24 години. Ця ціна представляє останній агрегований ринковий курс на основі великих бірж і постійно оновлюється з урахуванням актуальної ринкової активності.

Які фактори впливають на зміну ціни FlapVault сьогодні?

Недавня зміна ціни за останні 24 години обумовлена поєднанням ринкового настрою, коливань ліквідності та загального показника категорії у секторі BNB Chain Ecosystem,Meme,Chinese Meme. Ширші економічні тенденції й он-чейн активність на -- також можуть сприяти короткостроковій волатильності.

Наскільки активний інтерес до торгівлі 蝴蝶金库?

Інвестори згенерували ₴-- об’єму торгів за 24 години, що свідчить про активну участь. Більший об’єм зазвичай вказує на підвищену довіру та краще визначення ціни.

Яке місце займає FlapVault у глобальному крипторинку?

Наразі він посідає #9331 місце за ринковою капіталізацією ₴678966.7956540981760000, що розміщує його серед більш відомих активів у своєму секторі.

Що говорить нам обсяг обігу щодо 蝴蝶金库?

З обігом 536306149.30852455 токенів рівень пропозиції грає важливу роль у визначенні дефіциту, довгострокової інфляції та ринкової оцінки.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з недавньою динамікою FlapVault?

Діапазон цін від ₴ до ₴ за останні 24 години підкреслює внутрішньоденну волатильність і допомагає трейдерам оцінити короткострокові можливості для торгівлі.

Як FlapVault поступається у порівнянні зі схожими активами?

У порівнянні з іншими токенами BNB Chain Ecosystem,Meme,Chinese Meme, 蝴蝶金库 продовжує демонструвати конкурентоспроможну динаміку, підтримуючи стабільний обсяг торгів та постійний інтерес як з боку роздрібних, так і інституціональних учасників.

Люди також запитують: Інші запитання про FlapVault

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:33:32 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для FlapVault (蝴蝶金库)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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