Ціна FlappyMoonbird ($FMB)
Поточна ціна FlappyMoonbird ($FMB) сьогодні становить 0.01737403 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $FMB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FlappyMoonbird:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.14M USD
- зміна ціни FlappyMoonbird протягом дня — +3.42%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FlappyMoonbird до USD становила $ +0.00057502.
За останні 30 днів зміна ціни FlappyMoonbird до USD становила $ +0.0005481940.
За останні 60 днів зміна ціни FlappyMoonbird до USD становила $ +0.0065090743.
За останні 90 днів зміна ціни FlappyMoonbird до USD становила $ +0.0000536118664561.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00057502
|+3.42%
|30 днів
|$ +0.0005481940
|+3.16%
|60 днів
|$ +0.0065090743
|+37.46%
|90 днів
|$ +0.0000536118664561
|+0.31%
Останній аналіз цін FlappyMoonbird: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.18%
+3.42%
+6.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FlappyMoonbird is a Web3 game metaverse with a bird-themed PVP focus. Currently, we’ve announced three games: FlappyMoonbird, Racing Bird, and AI Birdnopoly with AI gameplay and demo released. Players can play casual games for free to earn mystery boxes, $FMB tokens and other prizes. In the Racing Bird, players can compete individually or team up with friends in private rooms, and breed their own NFT birds. Once upgraded to the highest level, these birds can even become bankers in the game and receive generous rewards. Additionally, players can participate in bird racing competitions to win additional prize pools.
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