Ціна Flappy Bird Evolution (FEVO)
Поточна ціна Flappy Bird Evolution (FEVO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FEVO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Flappy Bird Evolution:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.48K USD
- зміна ціни Flappy Bird Evolution протягом дня — -6.86%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flappy Bird Evolution до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Flappy Bird Evolution до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Flappy Bird Evolution до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Flappy Bird Evolution до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.86%
|30 днів
|$ 0
|-58.13%
|60 днів
|$ 0
|-62.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Flappy Bird Evolution: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-6.86%
-9.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hello everyone! I'd like to introduce the groundbreaking project GAMEFi $FEVO - Flappy Bird Evolution, inspired by the iconic game Flappy Bird. In this project, we are combining thrilling game elements with blockchain technology, providing a unique and innovative gaming experience. $FEVO is a blockchain-based game that allows players to own, collect, and trade exclusive characters within the game's ecosystem. Through the use of smart contracts, we ensure that each character is truly owned by the player, providing an authentic digital asset economy. In the game, you can train your characters to become the best flyers, compete with other players in thrilling races, and take on exciting challenges. As your characters evolve and improve their skills, new opportunities and rewards arise, making the gaming journey even more rewarding. Moreover, $FEVO also features a virtual marketplace where players can buy, sell, and trade their unique characters, enabling you to earn real value through your passion for gaming. Not only that, but the project is also committed to transparency, security, and decentralization, ensuring that each player has full control over their digital assets and interactions within the ecosystem. Join us in the thrilling universe of $FEVO - Flappy Bird Evolution and experience a new era of blockchain gaming with endless possibilities and fun.
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