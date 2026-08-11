Сьогоднішня ціна Flamingo Finance

Поточна ціна Flamingo Finance (FLM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FLM до USD становить $ 0 за FLM.

Flamingo Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 307,280, з циркуляційною пропозицією у 569.76M FLM. Протягом останніх 24 годин FLM торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.59, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FLM змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 47.19K.

Ринкова інформація щодо Flamingo Finance (FLM)

Ринкова капіталізація $ 307.28K$ 307.28K $ 307.28K Обсяг (за 24 год) $ 47.19K$ 47.19K $ 47.19K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 307.28K$ 307.28K $ 307.28K Циркуляційне постачання 569.76M 569.76M 569.76M Загальна пропозиція 569,756,146.0 569,756,146.0 569,756,146.0

Поточна ринкова капіталізація Flamingo Finance — $ 307.28K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 47.19K. Циркуляційна пропозиція FLM — 569.76M, зі загальною пропозицією 569756146.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 307.28K.