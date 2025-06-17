Ціна FlameWire (SN97)
Поточна ціна FlameWire (SN97) сьогодні становить 0,993475 USD з ринковою капіталізацією $ 52,81K USD. Ціна SN97 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FlameWire:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни FlameWire протягом дня — +0,05%
- циркуляційна пропозиція – 53,16K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FlameWire до USD становила $ +0,00048215.
За останні 30 днів зміна ціни FlameWire до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FlameWire до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FlameWire до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00048215
|+0,05%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FlameWire: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+7,11%
+0,05%
-59,43%
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