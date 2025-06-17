Сьогоднішня ціна FlameWire (SN97)

Поточна ціна FlameWire (SN97) сьогодні становить 0,993475 USD з ринковою капіталізацією $ 52,81K USD. Ціна SN97 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FlameWire:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни FlameWire протягом дня — +0,05%

- циркуляційна пропозиція – 53,16K USD

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