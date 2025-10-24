Інформація щодо ціни Flagship by Virtuals (FYI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00314464 $ 0,00314464 $ 0,00314464 Мін. за 24 год $ 0,00330863 $ 0,00330863 $ 0,00330863 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00314464$ 0,00314464 $ 0,00314464 Макс. за 24 год $ 0,00330863$ 0,00330863 $ 0,00330863 Рекордний максимум $ 0,02405088$ 0,02405088 $ 0,02405088 Найнижча ціна $ 0,00218454$ 0,00218454 $ 0,00218454 Зміна ціни (за 1 год) +0,32% Зміна ціни (1 дн.) +2,44% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,16% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,16%

Актуальна ціна Flagship by Virtuals (FYI) становить $0,00329669. За останні 24 години FYI торгувався між мінімумом у $ 0,00314464 і максимумом у $ 0,00330863, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FYI становить $ 0,02405088, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00218454.

Що стосується короткострокових результатів, то FYI змінився на +0,32% за останню годину, +2,44% за 24 години та на +3,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Flagship by Virtuals (FYI)

Ринкова капіталізація $ 318,94K$ 318,94K $ 318,94K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,29M$ 3,29M $ 3,29M Циркуляційне постачання 96,87M 96,87M 96,87M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Flagship by Virtuals — $ 318,94K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FYI — 96,87M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,29M.