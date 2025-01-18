Ціна Fketh (FKETH)
Поточна ціна Fketh (FKETH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FKETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fketh:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.65K USD
- зміна ціни Fketh протягом дня — -10.62%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fketh до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fketh до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fketh до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fketh до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.62%
|30 днів
|$ 0
|-42.49%
|60 днів
|$ 0
|-68.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fketh: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.72%
-10.62%
-17.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FKETH is a memecoin on solana poking fun at ethereum.
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