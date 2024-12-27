Сьогоднішня ціна Fjord Foundry (FJO)

Поточна ціна Fjord Foundry (FJO) сьогодні становить 1.092 USD з ринковою капіталізацією $ 11.52M USD. Ціна FJO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fjord Foundry:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 773.15K USD

- зміна ціни Fjord Foundry протягом дня — -8.15%

- циркуляційна пропозиція – 10.55M USD

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