Ціна Fjord Foundry (FJO)
Поточна ціна Fjord Foundry (FJO) сьогодні становить 1.092 USD з ринковою капіталізацією $ 11.52M USD. Ціна FJO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fjord Foundry:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 773.15K USD
- зміна ціни Fjord Foundry протягом дня — -8.15%
- циркуляційна пропозиція – 10.55M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fjord Foundry до USD становила $ -0.096924609490119.
За останні 30 днів зміна ціни Fjord Foundry до USD становила $ +1.4502881484.
За останні 60 днів зміна ціни Fjord Foundry до USD становила $ +2.2481748744.
За останні 90 днів зміна ціни Fjord Foundry до USD становила $ +0.754633613156316.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.096924609490119
|-8.15%
|30 днів
|$ +1.4502881484
|+132.81%
|60 днів
|$ +2.2481748744
|+205.88%
|90 днів
|$ +0.754633613156316
|+223.68%
Останній аналіз цін Fjord Foundry: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.66%
-8.15%
+21.10%
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