Інформація щодо ціни FixMe AI (FIX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00173911 $ 0,00173911 $ 0,00173911 Мін. за 24 год $ 0,00185386 $ 0,00185386 $ 0,00185386 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00173911$ 0,00173911 $ 0,00173911 Макс. за 24 год $ 0,00185386$ 0,00185386 $ 0,00185386 Рекордний максимум $ 0,00612491$ 0,00612491 $ 0,00612491 Найнижча ціна $ 0,00173911$ 0,00173911 $ 0,00173911 Зміна ціни (за 1 год) +0,28% Зміна ціни (1 дн.) +6,09% Зміна ціни (за 7 дн.) -17,44% Зміна ціни (за 7 дн.) -17,44%

Актуальна ціна FixMe AI (FIX) становить $0,00185755. За останні 24 години FIX торгувався між мінімумом у $ 0,00173911 і максимумом у $ 0,00185386, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FIX становить $ 0,00612491, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00173911.

Що стосується короткострокових результатів, то FIX змінився на +0,28% за останню годину, +6,09% за 24 години та на -17,44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FixMe AI (FIX)

Ринкова капіталізація $ 47,28K$ 47,28K $ 47,28K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 92,88K$ 92,88K $ 92,88K Циркуляційне постачання 25,45M 25,45M 25,45M Загальна пропозиція 50 000 000,0 50 000 000,0 50 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація FixMe AI — $ 47,28K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FIX — 25,45M, зі загальною пропозицією 50000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 92,88K.