Актуальна ціна FixMe AI сьогодні становить 0,00185755 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FIX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FIX на MEXC вже зараз.

Ціна FixMe AI (FIX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 FIX до USD:

$0,00185755
$0,00185755
+6,00%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни FixMe AI (FIX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:01:54 (UTC+8)

Інформація щодо ціни FixMe AI (FIX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00173911
$ 0,00173911
Мін. за 24 год
$ 0,00185386
$ 0,00185386
Макс. за 24 год

$ 0,00173911
$ 0,00173911

$ 0,00185386
$ 0,00185386

$ 0,00612491
$ 0,00612491

$ 0,00173911
$ 0,00173911

+0,28%

+6,09%

-17,44%

-17,44%

Актуальна ціна FixMe AI (FIX) становить $0,00185755. За останні 24 години FIX торгувався між мінімумом у $ 0,00173911 і максимумом у $ 0,00185386, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FIX становить $ 0,00612491, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00173911.

Що стосується короткострокових результатів, то FIX змінився на +0,28% за останню годину, +6,09% за 24 години та на -17,44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FixMe AI (FIX)

$ 47,28K
$ 47,28K

--
--

$ 92,88K
$ 92,88K

25,45M
25,45M

50 000 000,0
50 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація FixMe AI — $ 47,28K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FIX — 25,45M, зі загальною пропозицією 50000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 92,88K.

Історія ціни FixMe AI (FIX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FixMe AI до USD становила $ +0,00010664.
За останні 30 днів зміна ціни FixMe AI до USD становила $ -0,0008996309.
За останні 60 днів зміна ціни FixMe AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FixMe AI до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00010664+6,09%
30 днів$ -0,0008996309-48,43%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке FixMe AI (FIX)

FixMe AI ($FIX) is the first AI-powered, token-gated self-improvement platform, merging artificial intelligence, crypto, and personal growth into one ecosystem. Guided by the mission of progress, not perfection, it delivers personalized plans, daily tools, and continuous motivation through its evolving AI coach, Fixie.

Holders unlock exclusive access to tailored guidance, habit tracking, and milestone-based rewards, turning health and wellness into an engaging Web3 experience. With FixMe AI, every step forward is celebrated and incentivized - where personal growth meets blockchain innovation.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни FixMe AI (USD)

Скільки коштуватиме FixMe AI (FIX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів FixMe AI (FIX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо FixMe AI.

Перегляньте прогноз ціни FixMe AI вже зараз!

FIX до місцевих валют

Токеноміка FixMe AI (FIX)

Розуміння токеноміки FixMe AI (FIX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FIX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про FixMe AI (FIX)

Скільки сьогодні коштує FixMe AI (FIX)?
Актуальна ціна FIX у USD становить 0,00185755 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FIX до USD?
Поточна ціна FIX до USD — $ 0,00185755. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація FixMe AI?
Ринкова капіталізація FIX — $ 47,28K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FIX?
Циркуляційна пропозиція FIX — 25,45M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FIX?
FIX досяг історичної максимальної ціни у 0,00612491 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FIX?
Історична мінімальна ціна FIX становила 0,00173911 USD.
Який обсяг торгівлі FIX?
Актуальний обсяг торгівлі FIX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна FIX цього року?
FIX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FIX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:01:54 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.