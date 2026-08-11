Сьогоднішня ціна FixedCoin

Поточна ціна FixedCoin (FIX) сьогодні становить $ 1.51, зі зміною 0.66% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FIX до USD становить $ 1.51 за FIX.

FixedCoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15,076.49, з циркуляційною пропозицією у 9.99K FIX. Протягом останніх 24 годин FIX торгувався між $ 1.5 (мінімум) та $ 1.51 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 11.88, тоді як історичний мінімум — $ 1.26.

У короткостроковій динаміці FIX змінився на +0.00% за останню годину та на +7.87% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 9.28.

Ринкова інформація щодо FixedCoin (FIX)

Ринкова капіталізація $ 15.08K$ 15.08K $ 15.08K Обсяг (за 24 год) $ 9.28$ 9.28 $ 9.28 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15.08K$ 15.08K $ 15.08K Циркуляційне постачання 9.99K 9.99K 9.99K Загальна пропозиція 9,992.43797704 9,992.43797704 9,992.43797704

Поточна ринкова капіталізація FixedCoin — $ 15.08K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 9.28. Циркуляційна пропозиція FIX — 9.99K, зі загальною пропозицією 9992.43797704. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15.08K.