Сьогоднішня ціна Fitmint (FITT)

Поточна ціна Fitmint (FITT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 68.47K USD. Ціна FITT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fitmint:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.38 USD

- зміна ціни Fitmint протягом дня — -0.01%

- циркуляційна пропозиція – 174.28M USD

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