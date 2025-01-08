Ціна Fitmint (FITT)
Поточна ціна Fitmint (FITT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 68.47K USD. Ціна FITT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fitmint:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.38 USD
- зміна ціни Fitmint протягом дня — -0.01%
- циркуляційна пропозиція – 174.28M USD
Отримуйте оновлення цін FITT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FITT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fitmint до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fitmint до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fitmint до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fitmint до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.01%
|30 днів
|$ 0
|-1.84%
|60 днів
|$ 0
|-1.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fitmint: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-0.01%
-0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Fitmint is a first of it's kind free-to-play and move-to-earn game where you can earn rewards in crypto tokens and NFTs simply by walking and running. Our mission is to help people move everyday by making it fun and rewarding Fitmint's vision is to create world's largest community owned fitness economy where millions of people get fit everyday, get rewarded for their efforts and engage seamlessly with their favourite health/fitness brands. Fitmint is backed by General catalyst, iSeed, Kearny Jackson, Polygon Studios and many other marquee investors/advisors. What is the gameplay? Fitmint's gameplay is designed by keeping these 4 points at the center of it - It should help people get consistent with walking and running - It should be fun and rewarding - It should be simple and free to play for all kind of users, no matter whether they are from web2, web3 or web10 - It should help us build a sustainable token economy The gameplay starts with your personalised 3D avatar which comes along with 4 attributes: Level, Style, Strength and Charm. And each attribute is linked to a specific in-game behaviour of the user like participation in the challenges, avatar assets, referrals and so on. A combination of these 4 attributes decide how much FITT you would be earning everyday. What makes your project unique? With the free, fun and simple gameplay, Fitmint has the potential to onboard millions of users to it's ecosystem and reward them for their fitness efforts in a sustainable manner over a long term. What can your token be used for? FITT is the native utility token of Fitmint which is used: - To reward the fitmint app users for completing their daily fitness goals and levelling up in the gameplay - To participate in the fitness challenges for walking and running activites - To trade the avatar assets in the marketplace Check out our website for more details: https://fitmint.io/
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FITT до AUD
A$--
|1 FITT до GBP
￡--
|1 FITT до EUR
€--
|1 FITT до USD
$--
|1 FITT до MYR
RM--
|1 FITT до TRY
₺--
|1 FITT до JPY
¥--
|1 FITT до RUB
₽--
|1 FITT до INR
₹--
|1 FITT до IDR
Rp--
|1 FITT до PHP
₱--
|1 FITT до EGP
￡E.--
|1 FITT до BRL
R$--
|1 FITT до CAD
C$--
|1 FITT до BDT
৳--
|1 FITT до NGN
₦--
|1 FITT до UAH
₴--
|1 FITT до VES
Bs--
|1 FITT до PKR
Rs--
|1 FITT до KZT
₸--
|1 FITT до THB
฿--
|1 FITT до TWD
NT$--
|1 FITT до CHF
Fr--
|1 FITT до HKD
HK$--
|1 FITT до MAD
.د.م--