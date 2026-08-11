Сьогоднішня ціна FitGirl Repacks

Поточна ціна FitGirl Repacks (FITGIRL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FITGIRL до USD становить $ 0 за FITGIRL.

FitGirl Repacks наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 19 476,62, з циркуляційною пропозицією у 999,93M FITGIRL. Протягом останніх 24 годин FITGIRL торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FITGIRL змінився на -- за останню годину та на +2,01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо FitGirl Repacks (FITGIRL)

Ринкова капіталізація $ 19,48K$ 19,48K $ 19,48K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,48K$ 19,48K $ 19,48K Циркуляційне постачання 999,93M 999,93M 999,93M Загальна пропозиція 999 934 841,895547 999 934 841,895547 999 934 841,895547

Поточна ринкова капіталізація FitGirl Repacks — $ 19,48K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FITGIRL — 999,93M, зі загальною пропозицією 999934841.895547. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,48K.