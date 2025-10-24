Актуальна ціна FITCOIN сьогодні становить 0,00360148 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FITCOIN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FITCOIN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна FITCOIN сьогодні становить 0,00360148 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FITCOIN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FITCOIN на MEXC вже зараз.

Ціна FITCOIN (FITCOIN)

Актуальна ціна 1 FITCOIN до USD:

$0,00359024
+77,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни FITCOIN (FITCOIN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:01:47 (UTC+8)

Інформація щодо ціни FITCOIN (FITCOIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00194862
Мін. за 24 год
$ 0,00423378
Макс. за 24 год

$ 0,00194862
$ 0,00423378
$ 0,00833283
$ 0
+1,56%

+77,98%

+67,41%

+67,41%

Актуальна ціна FITCOIN (FITCOIN) становить $0,00360148. За останні 24 години FITCOIN торгувався між мінімумом у $ 0,00194862 і максимумом у $ 0,00423378, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FITCOIN становить $ 0,00833283, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FITCOIN змінився на +1,56% за останню годину, +77,98% за 24 години та на +67,41% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FITCOIN (FITCOIN)

$ 3,24M
--
$ 3,31M
904,10M
923 364 626,8483629
Поточна ринкова капіталізація FITCOIN — $ 3,24M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FITCOIN — 904,10M, зі загальною пропозицією 923364626.8483629. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,31M.

Історія ціни FITCOIN (FITCOIN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FITCOIN до USD становила $ +0,0015779.
За останні 30 днів зміна ціни FITCOIN до USD становила $ +0,0045202582.
За останні 60 днів зміна ціни FITCOIN до USD становила $ +0,0055522724.
За останні 90 днів зміна ціни FITCOIN до USD становила $ +0,001178635702170058.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0015779+77,98%
30 днів$ +0,0045202582+125,51%
60 днів$ +0,0055522724+154,17%
90 днів$ +0,001178635702170058+48,65%

Що таке FITCOIN (FITCOIN)

Introducing Fitted, your ultimate AI-powered virtual closet revolutionizing how you manage and style your wardrobe. Seamlessly upload your clothing items, experiment with endless outfit combinations, and curate your personal style with ease. Ready to refresh your closet? Resell gently used pieces directly through the app to embrace sustainable fashion. Share your favorite looks with friends and inspire others in our vibrant community. With over 300,000 downloads and 300 million+ views across social media, Fitted has become a go-to platform for fashion enthusiasts worldwide. Our users have uploaded over 1 million pieces, creating a dynamic space to explore trends, express individuality, and connect with like-minded style lovers. Whether you're mixing and matching for a special occasion or decluttering your wardrobe, Fitted empowers you to take control of your fashion journey with confidence and creativity.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс FITCOIN (FITCOIN)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни FITCOIN (USD)

Скільки коштуватиме FITCOIN (FITCOIN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів FITCOIN (FITCOIN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо FITCOIN.

Перегляньте прогноз ціни FITCOIN вже зараз!

FITCOIN до місцевих валют

Токеноміка FITCOIN (FITCOIN)

Розуміння токеноміки FITCOIN (FITCOIN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FITCOIN зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про FITCOIN (FITCOIN)

Скільки сьогодні коштує FITCOIN (FITCOIN)?
Актуальна ціна FITCOIN у USD становить 0,00360148 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FITCOIN до USD?
Поточна ціна FITCOIN до USD — $ 0,00360148. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація FITCOIN?
Ринкова капіталізація FITCOIN — $ 3,24M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FITCOIN?
Циркуляційна пропозиція FITCOIN — 904,10M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FITCOIN?
FITCOIN досяг історичної максимальної ціни у 0,00833283 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FITCOIN?
Історична мінімальна ціна FITCOIN становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі FITCOIN?
Актуальний обсяг торгівлі FITCOIN за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна FITCOIN цього року?
FITCOIN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FITCOIN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:01:47 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.