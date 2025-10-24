Інформація щодо ціни FITCOIN (FITCOIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00194862 $ 0,00194862 $ 0,00194862 Мін. за 24 год $ 0,00423378 $ 0,00423378 $ 0,00423378 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00194862$ 0,00194862 $ 0,00194862 Макс. за 24 год $ 0,00423378$ 0,00423378 $ 0,00423378 Рекордний максимум $ 0,00833283$ 0,00833283 $ 0,00833283 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,56% Зміна ціни (1 дн.) +77,98% Зміна ціни (за 7 дн.) +67,41% Зміна ціни (за 7 дн.) +67,41%

Актуальна ціна FITCOIN (FITCOIN) становить $0,00360148. За останні 24 години FITCOIN торгувався між мінімумом у $ 0,00194862 і максимумом у $ 0,00423378, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FITCOIN становить $ 0,00833283, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FITCOIN змінився на +1,56% за останню годину, +77,98% за 24 години та на +67,41% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FITCOIN (FITCOIN)

Ринкова капіталізація $ 3,24M$ 3,24M $ 3,24M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,31M$ 3,31M $ 3,31M Циркуляційне постачання 904,10M 904,10M 904,10M Загальна пропозиція 923 364 626,8483629 923 364 626,8483629 923 364 626,8483629

Поточна ринкова капіталізація FITCOIN — $ 3,24M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FITCOIN — 904,10M, зі загальною пропозицією 923364626.8483629. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,31M.