Токеноміка Fitchin Universe (CHIN) Дізнайтеся ключову інформацію про Fitchin Universe (CHIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Fitchin Universe (CHIN) FITCHIN Universe is a multi-layer ecosystem of competition, community engagement and tokenized entertainment bridging the gap between web2 gaming and web3. The ecosystem is powered by $CHIN, the gamer’s token. Founded in 2022 by soccer legend Sergio "Kun" Aguero, FITCHIN quickly became the leading Spanish-speaking gaming platform. Partnering with Web2 and Web3 giants, esports teams like Leo Messi's KRÜ Esports, and creators like TheDonato it achieved an extended reach of 250M followers. Clans Arena, the flagship product, enables the tokenization of gaming communities and engages users through an Own-to-Earn model in competitive tournaments for liquidity and real token price action. The Clans Arena leverages FITCHIN’s community hubs, tournament infrastructure, and THE HUB digital identity avatars, providing a 360 web3 entertainment experience for the user. Офіційний вебсайт: https://fitchin.io/ Whitepaper: https://fitchin.gitbook.io/fitchin-litepaper Купити CHIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Fitchin Universe (CHIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Fitchin Universe (CHIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 975,65K $ 975,65K $ 975,65K Загальна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Циркуляційна пропозиція: $ 166,85M $ 166,85M $ 166,85M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,85M $ 5,85M $ 5,85M Історичний максимум: $ 0,01110954 $ 0,01110954 $ 0,01110954 Історичний мінімум: $ 0,00572709 $ 0,00572709 $ 0,00572709 Поточна ціна: $ 0,00584515 $ 0,00584515 $ 0,00584515 Дізнайтеся більше про ціну Fitchin Universe (CHIN)

Токеноміка Fitchin Universe (CHIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Fitchin Universe (CHIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CHIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CHIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CHIN, досліджуйте ціну токена CHIN в реальному часі!

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