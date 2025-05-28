Сьогоднішня ціна Fitchin Universe (CHIN)

Поточна ціна Fitchin Universe (CHIN) сьогодні становить 0,0088039 USD з ринковою капіталізацією $ 1,45M USD. Ціна CHIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fitchin Universe:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Fitchin Universe протягом дня — +1,26%

- циркуляційна пропозиція – 165,19M USD

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