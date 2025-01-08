Сьогоднішня ціна FitBurn (CAL)

Поточна ціна FitBurn (CAL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 45.89K USD. Ціна CAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FitBurn:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.40K USD

- зміна ціни FitBurn протягом дня — +20.99%

- циркуляційна пропозиція – 1.24B USD

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